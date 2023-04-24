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Авдотья Иванова

Место рождения

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Иван Яковлев

Мать: Федосья Петрова

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Тереньев

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тереньев

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Старшинова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Тереньев

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Тереньев

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Тереньев

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Тереньев

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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