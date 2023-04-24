Авдотья Иванова
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Иван Яковлев
Мать: Федосья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Тереньев
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тереньев
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Старшинова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Тереньев
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Тереньев
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Тереньев
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Тереньев
Смерть
Неизвестно