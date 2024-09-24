Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1656 г.р.

Мать

Около 1662 г.р.

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Тимофей Семенович

Мать: Марфа Калиновна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1696 и 1706

Жена: Елена Леонтьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Леонтьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Елена Леонтьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Леонтьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Елена Леонтьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Осип Дмитриевич

Мать ребёнка: Елена Леонтьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 об лист. Деревня Баланьино. Дмитрий Тимофеевич, 42 года, и жена его Елена, 39 лет. У них дети Василий, 12 лет, Андрей, 7 лет, Осип, 4 года, Варвара, 13 лет, Анастасия, 9 лет. 1719г... Показать все
Смерть
После 1729
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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