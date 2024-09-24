Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Тимофей Семенович
Мать: Марфа Калиновна
Бракосочетание
Между 1696 и 1706
Жена: Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Осип Дмитриевич
Мать ребёнка: Елена Леонтьевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 об лист. Деревня Баланьино. Дмитрий Тимофеевич, 42 года, и жена его Елена, 39 лет. У них дети Василий, 12 лет, Андрей, 7 лет, Осип, 4 года, Варвара, 13 лет, Анастасия, 9 лет. 1719г... Показать все
Смерть
После 1729