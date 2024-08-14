Мельникова(Светушкова) (Светушкова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Мельников Николай Евгениевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1971
Дочь: Мельникова (Мельников) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мельников Николай Евгениевич