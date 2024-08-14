Мельникова(Светушкова) (Светушкова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова(Светушкова) (Светушкова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Мельников Николай Евгениевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Николай Евгениевич

Рождение ребёнка
21.12.1971

Дочь: Мельникова (Мельников) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мельников Николай Евгениевич

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