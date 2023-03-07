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Булатов Сидор Меркуриев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Булатов Меркурей Павлов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марья Сидорова

Мать ребёнка: Булатова Анна Афанасьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Мохин Аким (Аникин)

Мать ребёнка: Булатова Анна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Анна Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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