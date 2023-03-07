Булатов Сидор Меркуриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Булатов Меркурей Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Марья Сидорова
Мать ребёнка: Булатова Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Мохин Аким (Аникин)
Мать ребёнка: Булатова Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Анна Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816