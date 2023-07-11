Горшкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марыкина (Горшкова) Полина Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшкова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшкова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брянская обл.
Смерть
Неизвестно