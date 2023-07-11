Горшкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марыкина (Горшкова) Полина Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшкова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшкова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Василий Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Брянская обл.
Смерть
Неизвестно

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