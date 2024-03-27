(Ахтямова) Абдида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ахтямова) Абдида

(Ахтямова) Абдида

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фагиля

Отец ребёнка: Рахметев Хусаин

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Биби-Таифя

Отец ребёнка: Рахметев Хусаин

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Биби-Фатиха

Отец ребёнка: Рахметев Хусаин

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахметев Хусаин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close