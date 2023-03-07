Максаков Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Максаков Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1836
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Максаков Прокл Михайлович
Мать ребёнка: Максакова Анисья Абрамовна
Рождение ребёнка
18.09.1838
Дочь: Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Максакова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1840
Сын: Максаков ТрофимМихайлович
Мать ребёнка: Максакова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно