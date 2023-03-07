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Максаков Михаил Гаврилович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Максаков Гаврила

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.04.1836

Жена: Максакова Екатерина Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Максаков Прокл Михайлович

Мать ребёнка: Максакова Анисья Абрамовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1838

Дочь: Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Максакова Екатерина Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1840

Сын: Максаков ТрофимМихайлович

Мать ребёнка: Максакова Екатерина Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Анисья Абрамовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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