Прокофьев Фрося — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Фрося

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Егор

Отец ребёнка: Прокофьев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев ?

Отец ребёнка: Прокофьев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев ?

Отец ребёнка: Прокофьев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев ?

Отец ребёнка: Прокофьев Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Тихон

Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Лапина Агафья

Отец ребёнка: Прокофьев Тихон

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