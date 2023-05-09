Екимов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.2008
Дочь: Екимова Полина Михайловна
Мать ребёнка: Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна