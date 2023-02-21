Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Арсентьевна

Отец ребёнка: Дрожжин Арсентий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Арсентьевич

Отец ребёнка: Дрожжин Арсентий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрожжин Тимофей Арсентьевич

Отец ребёнка: Дрожжин Арсентий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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