Сытин Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытин Степан Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сытина Елена Егоровна

Архангельское, Наро-Фоминский, Московская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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