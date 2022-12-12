Сытин Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сытина Елена Егоровна
Архангельское, Наро-Фоминский, Московская область
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Смерть
Неизвестно