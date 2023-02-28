Мартьянов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1972

Дочь: Коптяева Елена Александровна

Мать ребёнка: Мартьянова Нина Александровна

Рождение ребёнка
07.02.1974

Сын: Мартьянов Павел Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова Нина Александровна

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