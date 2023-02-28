Мартьянов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1972
Дочь: Коптяева Елена Александровна
Мать ребёнка: Мартьянова Нина Александровна
Рождение ребёнка
07.02.1974
Сын: Мартьянов Павел Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно