Най (Эрнст) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Эрнст Давид
Бракосочетание
26.01.1882
Муж: Най Иоганнес Якоб
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб
Рождение ребёнка
16.11.1893
Сын: Най Иоганнес Иоганнесович
Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб
Рождение ребёнка
24.06.1903
Дочь: Штенцель (Най) Оттилия
Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб
Смерть
Неизвестно