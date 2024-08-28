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Най (Эрнст) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Эрнст Давид

Мать: Эрнст (Беккер (Бекер)) Магдалена

Бракосочетание
26.01.1882

Муж: Най Иоганнес Якоб

Рождение ребёнка
1889

Сын: Най Яков Иоганнесович

Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб

Рождение ребёнка
16.11.1893

Сын: Най Иоганнес Иоганнесович

Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб

Рождение ребёнка
24.06.1903

Дочь: Штенцель (Най) Оттилия

Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб

Смерть
Неизвестно

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