Вшивцев Миней Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Минеева
Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Евдокимова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Евдокимова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1788