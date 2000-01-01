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Вшивцев Миней Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Вшивцев Козма Константинович

Мать: Вшивцева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Минеева

Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Евдокимова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Тимофей Минеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Евдокимова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Вшивцев Моисей Минеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Степанида Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1788
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