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Корельская Ульяния?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корельский Степан Якимович

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович

Сетигоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Корельский Василий Степанович

Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович

Сетигоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович

Сетигоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Корельский Иван Степанович

Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович

Сетигоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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