Корельская Ульяния?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Корельский Василий Степанович
Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Корельский Иван Степанович
Отец ребёнка: Корельский Степан Якимович
Смерть
Неизвестно