Гуменов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуменова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуменова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуменова Ирина
Смерть
Неизвестно