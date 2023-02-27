Гуменов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуменов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Беликова Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуменова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуменов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Гуменова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуменова Ирина

Смерть
Неизвестно
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