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Gelatt Arthur Alvin

Место рождения

Detroit, Wayne, Michigan, United States

Дата рождения

09.01.1894

Дата смерти

25.06.1952

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1894

Отец: Gelatt Roland Bernard

Мать: Gelatt Ada (Adelaide)

Detroit, Wayne, Michigan, United States
Место жительства
1894
3513 Gillham Road Kansas City, Missouri, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1905
Место жительства
1910
Военная служба
27.11.1917
Место жительства
Около 1918
Chicago City, Illinois, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Иммиграция
1938
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
Место жительства
1940
Смерть
25.06.1952
Manhattan, New York City, New York, United States
Похороны
1952
Kansas City, Jackson, Missouri, United States of America
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