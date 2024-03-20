Gelatt Arthur Alvin
Место рожденияDetroit, Wayne, Michigan, United States
Дата рождения09.01.1894
Дата смерти25.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1894
Отец: Gelatt Roland Bernard
Мать: Gelatt Ada (Adelaide)
Detroit, Wayne, Michigan, United States
Место жительства
1894
3513 Gillham Road Kansas City, Missouri, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1905
Место жительства
1910
Военная служба
27.11.1917
Место жительства
Около 1918
Chicago City, Illinois, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Иммиграция
1938
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
Место жительства
1940
Смерть
25.06.1952
Manhattan, New York City, New York, United States
Похороны
1952
Kansas City, Jackson, Missouri, United States of America