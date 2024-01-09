Пономарева Фекла Федотовна 2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Мариамна Никифоровна
Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович
Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Петр Никифорович
Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно