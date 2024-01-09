Пономарева Фекла Федотовна 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Фекла Федотовна 2

Пономарева Фекла Федотовна 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Мариамна Никифоровна

Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Петр Никифорович

Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Никифор Фролович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.