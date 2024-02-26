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Елена Петрова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Петр Антонов (Ич)

Мать: Настасья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Александра Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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