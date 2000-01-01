Валиуллин Рим Хамматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Рим Хамматович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Валиуллин Хаммат

Мать: Валиуллина Мугалима Рахимкуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Казахстан
Смерть
Неизвестно
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