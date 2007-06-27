Воротилина (Ненашева) Людмила Николаевна
Место рожденияНикельтау Актюбинская область
Дата рождения05.01.1950
Дата смерти27.06.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1950
Отец: Стерликов Николай
Мать: Ненашева Мария Андреевна
Никельтау Актюбинская область
Бракосочетание
19.04.1969
Рождение ребёнка
17.02.1970
Дочь: Воротилина Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Воротилин Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1973
Дочь: Воротилина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Воротилин Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.04.1979
Дочь: Воротилина Наталия Анатольевна
Отец ребёнка: Воротилин Анатолий Григорьевич
Смерть
27.06.2007