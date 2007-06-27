Воротилина (Ненашева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротилина (Ненашева) Людмила Николаевна

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Место рождения

Никельтау Актюбинская область

Дата рождения

05.01.1950

Дата смерти

27.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1950

Отец: Стерликов Николай

Мать: Ненашева Мария Андреевна

Никельтау Актюбинская область
Бракосочетание
19.04.1969

Муж: Воротилин Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.02.1970

Дочь: Воротилина Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Воротилин Анатолий Григорьевич

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1973

Дочь: Воротилина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Воротилин Анатолий Григорьевич

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1979

Дочь: Воротилина Наталия Анатольевна

Отец ребёнка: Воротилин Анатолий Григорьевич

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
27.06.2007
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