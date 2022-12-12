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Костылева Фаина Сергеевна

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Место рождения

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Костылев Сергей Алексеевич

Мать: Александра

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.04.1939

Сын: Семенов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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