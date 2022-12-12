Костылева Фаина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Костылев Сергей Алексеевич
Мать: Александра
Рождение ребёнка
29.04.1939
Сын: Семенов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Семенов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Семенов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно