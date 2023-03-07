Овсянникова Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
11.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Анисимович

Смерть
1979
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