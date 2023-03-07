Овсянникова Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
11.11.1929
Рождение ребёнка
1932
Смерть
1979