Казначеева Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Казначеев (рекрут С 1771) Мирон Фотиевич
Отец ребёнка: Казначеев Фотий Макарович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Казначеев Тимофей Фотиевич
Отец ребёнка: Казначеев Фотий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785