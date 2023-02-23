Казначеева Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Прасковья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Казначеев (рекрут С 1771) Мирон Фотиевич

Отец ребёнка: Казначеев Фотий Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Казначеев Тимофей Фотиевич

Отец ребёнка: Казначеев Фотий Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казначеев Фотий Макарович

Смерть
1785
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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