Колчин Кирей (Кирилл) Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчина Марфа Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Верхозим, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Колчин Потап Киреевич (Кириллович)
Мать ребёнка: Колчина Марфа Антоновна
Смерть
Неизвестно