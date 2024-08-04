Колчин Кирей (Кирилл) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Кирей (Кирилл) Васильевич

Место рождения

Покровка, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Марфа Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Верхозим, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Колчин Потап Киреевич (Кириллович)

Мать ребёнка: Колчина Марфа Антоновна

Смерть
Неизвестно

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