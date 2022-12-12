Власова (Шишкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Шишкова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1887

Дата смерти

16.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887

Отец: Шишков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1913

Дочь: Павлина Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич

Липовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: Захарова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич

Липовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тюрина Елена

Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Александр

Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич

Смерть
16.03.1968
Россия
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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