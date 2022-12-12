Власова (Шишкова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1887
Дата смерти16.03.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887
Отец: Шишков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1913
Дочь: Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: Захарова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тюрина Елена
Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Александр
Отец ребёнка: Власов Иван Алексеевич
Смерть
16.03.1968
Россия
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область