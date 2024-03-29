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Гязова Бица Наибовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саншокова Фрида Шуковна

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саншокова Нуса Шуковна

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саншокова Нурка Шуковна

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саншоков Хамуса Шукович

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Саншокова-Сабанова Разия Шуковна

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Саншокова Шарка Шуковна

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Саншокова Лида Шуковна

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Саншоков Хасан Шукович

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Рождение ребёнка
10.01.1939

Сын: Саншоков Хасет Шукович

Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович

Смерть
1983

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