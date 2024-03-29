Гязова Бица Наибовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саншокова Фрида Шуковна
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саншокова Нуса Шуковна
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саншокова Нурка Шуковна
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Саншокова-Сабанова Разия Шуковна
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Саншокова Шарка Шуковна
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Саншокова Лида Шуковна
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Рождение ребёнка
10.01.1939
Отец ребёнка: Саншоков Шук Альботович
Смерть
1983