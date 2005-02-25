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Корняк Владимир Антонович

Место рождения

Крукеничи

Дата рождения

15.12.1927

Дата смерти

25.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1927

Отец: Корняк Антон Михайлович

Мать: Корняк (Логинова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корняк Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1952

Дочь: Николаева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна

Смерть
25.02.2005
г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан

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