Корняк Владимир Антонович
Место рожденияКрукеничи
Дата рождения15.12.1927
Дата смерти25.02.2005
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корняк Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952
Дочь: Николаева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна
Смерть
25.02.2005
г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан