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Карамышев Иван Александрович

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Призыв на военную службу
05.05.1942
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Карамышев Иван Александрович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, ст. Посевная Дата и место призыва: 05.05.1942 Ч... Показать все
Военная награда
30.04.1975
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Воинское звание: рядовой Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За отвагу» Дата документа: 30.04.1975 Информация... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Наименование награды: Орден Отечественно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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