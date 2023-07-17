Карамышев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
05.05.1942
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Карамышев Иван Александрович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, ст. Посевная Дата и место призыва: 05.05.1942 Ч... Показать все
Военная награда
30.04.1975
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Воинское звание: рядовой Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За отвагу» Дата документа: 30.04.1975 Информация... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Наименование награды: Орден Отечественно... Показать все
Смерть
Неизвестно