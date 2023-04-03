Гаврилов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1954
Отец: Гаврилов Николай
Мать: Гаврилова Надежда
Рождение ребёнка
28.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно