Гаврилов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1954

Отец: Гаврилов Николай

Мать: Гаврилова Надежда

Рождение ребёнка
28.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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