Сергеев Георгий Михайлович
Место рожденияМолдавия
Дата рождения13.04.1932
Дата смерти09.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1932
Отец: Сергеев Михаил
Мать: Сергеева Анастасия
Молдавия
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кишинёв
Рождение ребёнка
14.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Людмила Алексеевна
г Новосибирск
Рождение ребёнка
12.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Людмила Алексеевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1986
Узбекистан