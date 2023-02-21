Сергеев Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Георгий Михайлович

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Место рождения

Молдавия

Дата рождения

13.04.1932

Дата смерти

09.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1932

Отец: Сергеев Михаил

Мать: Сергеева Анастасия

Молдавия
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кишинёв
Рождение ребёнка
14.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Людмила Алексеевна

г Новосибирск
Рождение ребёнка
12.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Людмила Алексеевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Людмила Алексеевна

Смерть
09.09.1986
Узбекистан
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