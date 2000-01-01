Гиллер (Берман) Гитля - Двойра Сролевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиллер (Берман) Гитля - Двойра Сролевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Гиллер Иероним Григорьевич

Отец ребёнка: Гиллер Гирш Ицков

Рождение ребёнка
14.01.1883

Сын: Гиллер Арон Григорьевич

Отец ребёнка: Гиллер Гирш Ицков

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гиллер Моисей Григорьевич

Отец ребёнка: Гиллер Гирш Ицков

Смерть
18.08.1897
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