Гиллер (Берман) Гитля - Двойра Сролевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1881
Сын: Гиллер Иероним Григорьевич
Отец ребёнка: Гиллер Гирш Ицков
Рождение ребёнка
14.01.1883
Отец ребёнка: Гиллер Гирш Ицков
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гиллер Моисей Григорьевич
Отец ребёнка: Гиллер Гирш Ицков
Смерть
18.08.1897