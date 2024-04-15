Бардак Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБардак Параскева Васильевна

Бардак Параскева Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.11.1854 ст.

Дата смерти

03.08.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1854 ст.

Отец: Бардак Василий Васильевич

Мать: Бардак Анна Мироновна

Кровное, Сумська область
Крещение
02.11.1854 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.08.1866 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от оспы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7D1-X?i=46&cc=3511744
Похороны
05.08.1866 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close