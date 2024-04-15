Бардак Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1854 ст.
Дата смерти03.08.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1854 ст.
Отец: Бардак Василий Васильевич
Мать: Бардак Анна Мироновна
Крещение
02.11.1854 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.08.1866 ст.
Причина смерти: от оспы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7D1-X?i=46&cc=3511744
Похороны
05.08.1866 ст.
на отведенном кладбище