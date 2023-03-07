Кошляк Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения06.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1959
Отец: Кошляк Степан Петрович
Бракосочетание
11.12.1981
Рождение ребёнка
31.10.1986
Дочь: Муравьева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Кошляк Надежда Иогановна (Ивановна)
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.02.1989
Мать ребёнка: Кошляк Надежда Иогановна (Ивановна)