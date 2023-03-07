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Кошляк Виктор Степанович

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Место рождения

Рождественка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

06.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1959

Отец: Кошляк Степан Петрович

Мать: Кошляк Валентина Ивановна

Рождественка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
11.12.1981

Жена: Кошляк Надежда Иогановна (Ивановна)

Рождение ребёнка
31.10.1986

Дочь: Муравьева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Кошляк Надежда Иогановна (Ивановна)

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.02.1989

Сын: Кошляк Игорь Викторович

Мать ребёнка: Кошляк Надежда Иогановна (Ивановна)

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