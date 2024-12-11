Педро Посо Дель Пино
Место рожденияКуба
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Куба
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ром-Реа) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ром-Реа) Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно