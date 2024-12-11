Педро Посо Дель Пино Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Педро Посо Дель Пино

Место рождения

Куба

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куба
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ром-Реа) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ром-Реа) Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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