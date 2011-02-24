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Курилова Вера Сергеевна
Курилова Вера Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.2011
Пол
Женский
Отец
Курилов Сергей Алексеевич
1967 г.р.
Мать
Протасова (Курбатова) Виктория Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2011
Отец:
Курилов Сергей Алексеевич
Мать:
Протасова Виктория Викторовна
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