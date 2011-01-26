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(Салимова) Сания

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

27.01.1935

Дата смерти

26.01.2011

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1935

Отец: Темирбулат Фазылжанович

Мать: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмут Хамзич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмут Хамзич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмут Хамзич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмут Хамзич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмут Хамзич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмут Хамзич

Смерть
26.01.2011
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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