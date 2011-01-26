(Салимова) Сания
Место рождения
Дата рождения27.01.1935
Дата смерти26.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1935
Отец: Темирбулат Фазылжанович
Мать: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
26.10.1961
Рождение ребёнка
19.09.1963
Рождение ребёнка
10.03.1966
Рождение ребёнка
23.01.1968
Рождение ребёнка
31.10.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмут Хамзич
Смерть
26.01.2011