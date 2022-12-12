Касторский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касторский Владимир Иванович

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.03.1870

Дата смерти

02.07.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1870
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
По 1890
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1894
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1897
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1898 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1924
г. Харбин, Китай
Смерть
02.07.1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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