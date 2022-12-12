Касторский Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения14.03.1870
Дата смерти02.07.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870
Место жительства
По 1890
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1892
Место жительства
С 1894
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1897
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1898 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1924
г. Харбин, Китай
Смерть
02.07.1948
Место жительства
По 1948