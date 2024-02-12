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Ермолаева Бакунова (Данилова) Надежда Семеновна
Ермолаева Бакунова (Данилова) Надежда Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1955
Пол
Женский
Отец
Данилов Семен Аввакумович
1928 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955
Отец:
Данилов Семен Аввакумович
Мать: не указана
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