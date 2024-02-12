Ермолаева Бакунова (Данилова) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаева Бакунова (Данилова) Надежда Семеновна

Ермолаева Бакунова (Данилова) Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1955

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955

Отец: Данилов Семен Аввакумович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close