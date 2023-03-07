Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения14.05.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1798 ст.
Отец: Василий Елисеев
Мать: Ульяна Кириллова
Экономической вотчины деревни Селятино у Василия Елисеева родилась дочь Елена. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Липок Мефодия Матфеева жена Дарья Григо... Показать все
Смерть
Неизвестно