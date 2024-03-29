Райца (Рейза) Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Пессия-Рахиль
Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович
г. Тула
Рождение ребёнка
21.05.1905
Сын: Довгард Рафаил
Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович
г. Тула
Рождение ребёнка
11.07.1906
Сын: Довгард Ефим
Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович
г. Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгард Йосель
Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно