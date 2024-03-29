Райца (Рейза) Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райца (Рейза) Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Пессия-Рахиль

Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович

г. Тула
Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Довгард Рафаил

Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович

г. Тула
Рождение ребёнка
11.07.1906

Сын: Довгард Ефим

Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович

г. Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгард Йосель

Отец ребёнка: Довгард Исай (Шая) Лейзерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгард Исай (Шая) Лейзерович

Смерть
Неизвестно
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