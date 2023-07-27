Тимофей Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Борис Яковлев

Мать: Пелагея Филипова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Ивлеева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Ивлеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Ивлеева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Ивлеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ивлеева

Смерть
Неизвестно
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