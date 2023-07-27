Тимофей Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Борис Яковлев
Мать: Пелагея Филипова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Ивлеева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Ивлеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Ивлеева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Ивлеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ивлеева
Смерть
Неизвестно