Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Муравьев Иван Корнилович

Мать: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латышева) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латышева) Мария Павловна

Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Павел Семенович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Латышев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович

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