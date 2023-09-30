Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Латышева) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Латышева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Латышев Павел Семенович