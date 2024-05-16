Ульянов Семен Кононович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ульянов Конон Филиппович
Мать: Ульянова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна
Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
13.09.1837 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.
Дочь: (Ульянова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1844 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
05.03.1849 ст.
Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.
Дочь: (Ульянова) Марина Семеновна
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна
Смерть
1855