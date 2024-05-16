Ульянов Семен Кононович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Семен Кононович

Ульянов Семен Кононович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ульянов Конон Филиппович

Мать: Ульянова Лукерья

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Аксинья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Акулина Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна

Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1837 ст.

Сын: Ульянов Федор Семенович

Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.

Дочь: (Ульянова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1844 ст.

Сын: Ульянов Филипп Семенович

Мать ребёнка: Ульянова Аксинья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1849 ст.

Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.

Дочь: (Ульянова) Марина Семеновна

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
1855
Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.