Заплетина Агафья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаплетина Агафья Кириловна

Заплетина Агафья Кириловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Заплетин Аким Федорович

Отец ребёнка: Заплетин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Заплетин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Заплетин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Заплетин Иван Федорович

Отец ребёнка: Заплетин Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close