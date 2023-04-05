Заплетина Агафья Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Заплетин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Заплетин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Заплетин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Заплетин Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно