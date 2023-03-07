Шемонаев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения07.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1848
МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Крещение
11.09.1848
Суриково, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
д.Суриково | МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Работа или профессия
Неизвестно
сын крестьянина
Место жительства
Неизвестно
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно