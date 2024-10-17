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(Круглов) Евдокия Егоровна

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.02.1904

Дата смерти

20.05.1905

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1904

Отец: Круглов Егор Стефанович

Мать: Круглова Александра Гавриловна

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
23.02.1904
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Степанов и деревни Дубосекова крестьянка Елена Степанова
Смерть
20.05.1905
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: корь | от кори
Похороны
22.05.1905
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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