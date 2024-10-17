(Круглов) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1904
Дата смерти20.05.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1904
Крещение
23.02.1904
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Степанов и деревни Дубосекова крестьянка Елена Степанова
Смерть
20.05.1905
Причина смерти: корь | от кори
Похороны
22.05.1905