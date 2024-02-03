Ленева Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленева Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

18.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленев Феодор Никифорович

Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Линев Илья Никифорович

Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич

Бракосочетание
Около 1857

Муж: Ленев Никифор Артемьевич

1857 уже женаты https://yandex.ru/archive/catalog/304acd1b-81cd-4c6b-926e-6c7f642e266e/161
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Ленев Александр Никифорович

Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Ленев Степан Никифорович

Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич

Рождение ребёнка
?.08.1870

Сын: Ленев Петр Никифорович

Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Ленев Кузьма (Косьма) Никифорович

Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
крестные Блинов Тимофей Гаврилович и его дочь Блинова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1875

Дочь: (Ленева) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Крестный - брат Степан Никифорович
Смерть
18.03.1917
Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
умерла вдовой 75 лет от паралича

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