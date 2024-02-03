Ленева Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти18.03.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич
Бракосочетание
Около 1857
1857 уже женаты https://yandex.ru/archive/catalog/304acd1b-81cd-4c6b-926e-6c7f642e266e/161
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Ленев Александр Никифорович
Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич
Рождение ребёнка
1860 ст.
Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич
Рождение ребёнка
?.08.1870
Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Ленев Кузьма (Косьма) Никифорович
Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич
крестные Блинов Тимофей Гаврилович и его дочь Блинова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: (Ленева) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Ленев Никифор Артемьевич
Крестный - брат Степан Никифорович
Смерть
18.03.1917
умерла вдовой 75 лет от паралича