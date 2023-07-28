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Тришкин Михаил Владимирович

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Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.07.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
23.11.1944
Чаплыгинский РВК Рязанская обл., Чаплыгинский р-н ст. лейтенант инт. сл.
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
17.01.1956
Награда
30.12.1956
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно

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