Тришкин Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.07.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
23.11.1944
Чаплыгинский РВК Рязанская обл., Чаплыгинский р-н ст. лейтенант инт. сл.
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
17.01.1956
Награда
30.12.1956
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно