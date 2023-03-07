Иванова (Мартыненко) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Мартыненко) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Геническ

Дата рождения

20.07.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1946

Отец: Михаил

Мать: Мартыненко Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.11.1969

Дочь: Кочеткова Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Морозов Евгений Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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