Иванова (Мартыненко) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1946
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
04.11.1969
Дочь: Кочеткова Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Морозов Евгений Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан